Milan Liverpool, Serafini PREOCCUPATO: «Ho una BRUTTA sensazione su Fonseca, vi SPIEGO quale»

Milan-Liverpool, Luca Serafini, noto giornalista, è seriamente preoccupato dal momento del club rossonero: le dichiarazioni

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così del momento del Milan dopo la sconfitta contro il Liverpool:

PAROLE – «Sono preoccupato perchè bisogna capire quanto la squadra sia convinta di quello che vuole fare Fonseca. In questo momento non si vede un’identità. Bisogna capire il polso dello spogliatoio. Se le cose non vanno bene, bisogna provare a cambiare qualcosa. La soluzione ai troppi gol subiti per ora non si trova purtroppo».