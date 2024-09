Milan Liverpool, Seedorf CARICA i rossoneri: «Devono APPRODARE alla seconda fase della Champions League! Su Leao e Ibrahimovic...»

Milan-Liverpool, Clarence Seedorf carica il club rossonero in vista dell’esordio in Champions League: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Clarence Seedorf ha dichiarato:

PAROLE – «Leao è padrone del suo destino. Ha talento e deve sfruttarlo bene per diventare uno dei migliori. Ibra? Mi piace vedere ex giocatori intelligenti, con competenze, nelle posizioni per poter dare supporto alle società, soprattutto dove le competenze sono sbilanciate erso la gestione d’azienda. Milan, Inter e Juve hanno il dovere e le rose per ottenere la qualificazione diretta alla seconda fase. I rossoneri hanno il DNA europeo».