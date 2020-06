Milan: la duttilità di Hakan Calhanoglu, certezza nello scacchiere di Pioli

Hakan Calhanoglu sin dal primo giorno che è approdato in rossonero si è dimostrato un giocatore di enorme duttilità e ora Pioli…

Giunto nell’estate 2017, Hakan Calhanoglu si è dimostrato un giocatore di enorme duttilità, oltre che di qualità. Il turco, più volte criticato, si è sempre fatto trovare pronto nei momenti più importanti, cambiando diverse posizioni in campo e regalando ai rispettivi allenatori più soluzioni.

Ora, Stefano Pioli lo ha inserito sulla tanto famosa trequarti, per Hakan pane per i suoi denti, pronto a dare al Milan quel salto di qualità in più che sino allo scorso anno non avrebbe mai risaltato al 100%. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.