Milan Juve, Fonseca soddisfatto della sua prestazione! Ha limitato questi errori, il dettaglio

Milan Juve, Paulo Fonseca soddisfatto dalla partita difensiva di Theo Hernandez: il giudizi dei quotidiani non mentono

Il quotidiano Tuttosport elogia la prestazione difensiva di Theo Hernandez in Milan–Juve di ieri pomeriggio:

PAROLE – «Magari la prestazione non sarà di quelle da mandare a memoria, ma si è sicuramente visto un giocatore meno distratto rispetto a quanto offerto prima della pausa. Contra Conceiçao in area nell’unica volta che gli scappa via (9′ pt), per il resto annulla chi era annunciato come uno dei possibili pericoli bianconeri. E l’unica parata di Di Gregorio arriva su un suo colpo di testa nel recupero finale».