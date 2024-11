Milan Juve, Fonseca lo rilancia dal primo minuto! Tocca a lui, riserve completamente sciolte

Milan Juve, Fonseca recupera Matteo Gabbia e lo rilancia dal primo minuto contro i bianconeri: l’italiano farà coppia con Malick Thiaw

Come riportato dal Corriere dello Sport, Paulo Fonseca ha le idee chiare in difesa per quanto riguarda Milan–Juve di oggi pomeriggio.

L’altro cambio importante sarà in difesa. Dopo un mese è pronto a giocare di nuovo dal primo minuto Matteo Gabbia. Il centrale italiano avrà la meglio su Tomori, e affiancherà Thiaw al centro della difesa. La curiosità è che si tratta della sesta coppia difensiva utilizzata da Fonseca da inizio anno. E’ la prima volta che Gabbia e Thiaw giocheranno insieme, la più utilizzata fino ad ora è stata Gabbia-Tomori. Il 24enne di Busto Arsizio è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio solamente mercoledì, dopo aver saltato le partite contro Napoli, Monza, Real

Madrid e Cagliari.