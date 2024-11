Milan Juve, Fonseca avvisa il grande ex: cambia ruolo, strategia definita a Milanello

Milan Juve, Paulo Fonseca avvisa Alvaro Morata: ruolo più da centravanti contro i bianconeri nel tridente d’attacco. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca vuole migliorare la media realizzativa di Alvaro Morata, un gol ogni 4 partite in rossonero, a partire da Milan–Juve di sabato pomeriggio.

Per s t i m o l a r e l’istinto del bomber Fonseca ha un piano: fare di Morata l’unico

punto di riferimento dell’attacco rossonero. In passato, per esempio nel derby, Alvaro aveva giocato da trequartista offensivo, lasciando che fosse Abraham l’uomo più vicino al portiere avversario, con Pulisic libero di inserirsi con successo. Il progetto tattico di sabato prevede Morata punta con Leao e lo stesso Pulisic a sostenerlo: una previsione appunto perché saranno gli allenamenti di oggi e domani a confermarlo.