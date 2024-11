Milan Juve, le ultime dall’allenamento dei bianconeri. Il report completo

Milan Juve, di seguito il report completo dell’allenamento odierno dei bianconeri di Thiago Motta in vista della sfida di San Siro

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno alla Continassa, a tre giorni dal big match di San Siro contro il Milan.

La squadra ha svolto una partitella con la Juventus Under 17. Sono rientrati quasi tutti i giocatori impegnati in Nazionale, eccezione fatta per Yildiz e Koopmeiners, in campo ieri sera rispettivamente con Turchia e Olanda e oggi a riposo, e per Danilo, in campo nella notte italiana con il Brasile, di rientro in queste ore a Torino. Domani – giovedì 21 novembre – il gruppo si troverà nuovamente al mattino alla Continassa.