Milan Glorie, oggi la SFIDA con le Georgia Legends: i DETTAGLI e DOVE seguire il match. Il comunicato del club

Il Milan Glorie oggi pomeriggio scenderà in campo contro le Georgia Legends. Ecco tutti i dettagli svelati dal club rossonero in comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Un altro grande appuntamento con il Milan Glorie. Dopo le recenti apparizioni in Brasile e Libia, le leggende rossonere sono pronte a scendere in campo allo stadio Mikheil Meskhi di Tbilisi per affrontare le Georgia Legends. L’appuntamento, inserito all’interno delle celebrazioni per il 125º anniversario di fondazione del nostro Club, è in programma per domani, sabato 21 settembre ore 17.00 e verrà trasmesso in diretta su AC Milan Official App, per gli utenti registrati a MyMilan.

E se non sei ancora iscritto, registrarsi è facile e per qualsiasi problema puoi fare riferimento al nostro Help Center. L’evento, inoltre, contribuirà a sostenere Fondazione Milan: parte del ricavato della gara e delle aste per le maglie indossate dai campioni rossoneri e georgiani nel corso del match verrà destinato al programma internazionale Sport for Change, che attraverso lo sport aiuta tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili. L’appuntamento è, dunque, per sabato 21 settembre alle ore 17.00, LIVE sulla nostra App.