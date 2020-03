Milan-Genoa LIVE: risultato, cronaca testuale e tabellino

Milan-Genoa live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della ventiseiesima gara di Serie A

Milan-Genoa: ventiseiesimo match per i rossoneri, il diciottesimo sotto la gestione Pioli. Dopo diversi tira e molla, stravolgimenti e cambi last minute, si è giunti alla decisione: il recupero della ventiseiesima giornata di Serie A si disputerà questo weekend, con tutti i match a porte chiuse. Il Diavolo quindi ospiterà in un San Siro deserto il grifone domenica alle ore 12:30. Milan-Genoa live: fondamentale per Romagnoli e compagni lasciare da parte le voci relative ai movimenti negli uffici di via Aldo Rossi e concentrarsi invece sul raggiungimento dell’obiettivo Europa.

Milan-Genoa, cronaca testuale

Milan-Genoa, formazioni ufficiali

Milan-Genoa, ultime e probabili formazioni

MILAN – Non ha ancora recuperato dall’infortunio Donnarumma, per questo motivo tra i pali ci sarà il debutto da titolare per Begovic. In difesa Kjaer dovrebbe essere recuperato e potrebbe tornare al fianco di Romagnoli. Sulla destra Conti in vantaggio su Calabria. Centrocampo confermatissimo, davanti Calhanoglu alle spalle di Ibrahimovic.

GENOA – Affaticamento muscolare per Sturaro, che potrebbe dare forfait e lasciare quindi spazio a Cassata. Sulla fascia destra ci sarà Ankersen, mentre in difesa rientra Romero a svantaggio di Soumaoro. Davanti Pandev potrebbe spuntarla su Pinamonti per affiancare Sanabria.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-1-1) – Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.