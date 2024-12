Milan Genoa, Fonseca pensa a delle scelte punitive: panchina per loro tre?

Milan Genoa, Paulo Fonseca pensa a delle scelte punitive domenica sera a San Siro: panchina possibile per Theo, Tomori e Calabria

Come riporta il Corriere della Sera, Milan Genoa potrebbe rivedere delle scelte forti da parte di Paulo Fonseca. Dopo la prestazione sotto tono in Champions League, l’allenatore sembrerebbe voglia tornare alle ‘panchine punitive’ per alcuni giocatori.

Nell’occhio del ciclone c’è ancora Fikayo Tomori, che comunque nelle ultime uscite non ha giocato quasi mai da titolare, ma anche Theo Hernandez e Davide Calabria.