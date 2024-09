Milan Futuro Spal, non SOLO Fonseca: presente anche Ibrahimovic e... ULTIMISSIME

Milan Futuro-Spal, non solo Fonseca a Solbiate Arno: presenta l’intera dirigenza rossonera, Zlatan Ibrahimovic incluso

Come riferito da Sky, non c’è solo Paulo Fonseca, tecnico del Milan prima squadra, a Solbiate Arno per assistere a Milan Futuro-Spal.

Presenti anche Geoffrey Moncada, Vincenzo Vergine, Antonio D’Ottavio e Jovan Kirovski: dirigenza rossonera al completo dunque per stare vicino alla squadra di Daniele Bonera, alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo un inizio di campionato abbastanza complicato. Oggi può essere l’occasione giusta per sbloccarsi.