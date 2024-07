Milan Futuro, rinforzo Over per la squadra di Bonera: affiancherà Camarda in attacco. I DETTAGLI

Milan Futuro, rinforzo Over per la squadra allenata da Bonera: affiancherà Camarda in attacco. Tutti i DETTAGLI

Non solo il calciomercato per quanto riguarda la prima squadra, in queste settimane il Milan è molto attivo anche per la costruzione del Milan Futuro che sarà impegnato da quest’anno in Serie C.

Come confermato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo è pronto a mettere a segno il colpo Samuele Longo: l’esperto attaccante 32enne porterà la propria esperienza di centravanti nell’area di Milan Futuro, governata dal baby Camarda.