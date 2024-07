Milan Futuro, Ibrahimovic sempre più ambizioso: vuole inseguire questo grande OBIETTIVO

Milan Futuro, Ibrahimovic è sempre più ambizioso: vuole inseguire questo grande OBIETTIVO. Tutti i dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare del Milan Futuro, la nuova seconda squadra rossonera che tra qualche settimana debutterà nel campionato di Serie C.

Come riportato dal quotidiano Ibrahimovic ha un grande obiettivo in vista dei prossimi anni: questo progetto per far sì che funzioni correttamente deve servire per costruire i campioni in casa della prima squadra di domani.