Milan Futuro, non SOLO Ibrahimovic e Bonera! A Milanello presente anche Kirovski

Milan Futuro, non solo Ibrahimovic e Bonera in conferenza stampa da Milanello: presente anche Kirovski. I dettagli

Non solo Daniele Bonera e Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa a Milanello per la presentazione del Milan Futuro, progetto che partirà già dalla prossima stagione.

Con lo svedese e il nuovo tecnico rossonero ci sarà anche Kirovski, dirigente arrivato dai Los Angeles Galaxy proprio per occuparsi del rafforzamento sul mercato e non solo per quanto riguarda la seconda squadra rossonera. C’è attesa per le prime parole.