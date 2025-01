Milan Femminile, poule scudetto e Coppa Italia: a gennaio la squadra di Bakker si gioca tutto. Il calendario delle partite delle rossonere

Il Milan Femminile si giocherà tutto già a partire da questo mese di gennaio. La squadra di Bakker, infatti, ha in calendario 5 sfide determinanti per la poule scudetto e la Coppa Italia.

CALENDARIO MILAN FEMMINILE – Due competizioni per le rossonere di Coach Bakker, due fronti dall’importantissima posta in palio. Perché se in campionato la squadra sarà impegnata in una difficile risalita verso la zona Poule Scudetto (distante quattro punti a 5 giornate dal termine della stagione regolare), in Coppa Italia è in arrivo il difficile Quarto di finale – tra andata e ritorno – contro quella Fiorentina, con il ricordo della rimonta di novembre ancora vivo e su cui costruire.

SERIE A FEMMINILE

14ª giornata, Milan-Napoli , domenica 12 gennaio alle 12.30 (DAZN) – PUMA House of Football

, domenica 12 gennaio alle 12.30 (DAZN) – PUMA House of Football 15ª giornata, Sampdoria-Milan , domenica 19 gennaio alle 12.30 (DAZN) – Sciorba Stadium

, domenica 19 gennaio alle 12.30 (DAZN) – Sciorba Stadium 16ª giornata, Milan-Roma, sabato 25 gennaio alle 15.00 (DAZN) – PUMA House of Football

COPPA ITALIA FEMMINILE