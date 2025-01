Milan Femminile, la Fiorentina si impone 2-0 ed elimina la squadra di Bakker dalla Coppa Italia

Condividi via email

Milan Femminile, brutta sconfitta nei quarti di finale di Coppa Italia: la Fiorentina si impone per 2-0 ed elimina le rossonere

Il Milan Femminile di Bakker cade in casa della Fiorentina e viene eliminato dai quarti di finale di Coppa Italia.

La squadra rossonera infatti, dopo il pareggio casalingo, cade in casa della Fiorentina per 2-0. Le viola vanno a segno una volta per tempo prima grazie all’autogol del portiere avversario Laura Giuliani alla mezzora e poi con un calcio di rigore trasformato da Emma Severini a metà ripresa.