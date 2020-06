Milan, contro la Juventus prevista solo una novità in difesa

Pioli ridisegna solo in un elemento la difesa in vista della gara di Coppa Italia tra il suo Milan e la Juventus di Maurizio Sarri

Si avvicina la sfida di Coppa Italia tra Milan e Juventus prevista per il prossimo 12 giugno all’Allianz Stadium. Per la gara contro i bianconeri Stefano Pioli sarà costretto a cambiare diversi interpreti rispetto alla gara di andata a causa delle tre pesanti squalifiche, ma è in difesa che il tecnico parmigiano vorrebbe mantenere quanto più possibile una certa continuità.

Donnarumma intoccabile alla difesa dei pali, così come il tandem Romagnoli-Kjaer centrali di difesa; sulla destra Conti in netto vantaggio su Saelemaekers, ma è a sinistra che Pioli dovrà lavorare di ingegno per sostituire Theo Hernandez: al momento la prima scelta sembra essere Davide Calabria, dirottato sulla corsia mancina, mentre si prevede l’ennesima panchina per Diego Laxalt.