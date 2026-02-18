News
Milan Como, rivoluzione a centrocampo? Tra squalifiche e turnover Allegri mischia le carte in tavola
Milan Como, rivoluzione a centrocampo? Allegri mischia le carte in tavola: tra turn over e squalifiche, ridisegnato il reparto centrale
Il Milan si prepara ad affrontare il Como nel recupero della 24ª giornata con diverse novità rispetto alla trasferta di Pisa. Il reparto che subirà i cambiamenti più significativi sarà il centrocampo, complice l’assenza pesantissima di Adrien Rabiot, squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo il cartellino rosso rimediato in Toscana.
Ricci scelto al posto di Rabiot
Secondo quanto riportato da Tuttosport, il principale dubbio di Massimiliano Allegri riguardava proprio il sostituto del francese. Alla fine la scelta è ricaduta su Samuele Ricci, protagonista di un ingresso molto positivo a Pisa e autore dell’assist decisivo per il gol vittoria di Luka Modric.
A completare il reparto insieme al croato e al regista italiano dovrebbe esserci Ardon Jashari, favorito su Youssouf Fofana. Per il centrocampista svizzero si tratta di un’occasione importante, considerato lo spazio ridotto trovato nelle ultime settimane.
Numeri e impatto dell’assenza di Rabiot
L’assenza di Rabiot rappresenta un fattore da non sottovalutare. I numeri sono chiari: con l’ex Marsiglia in campo, il Milan viaggia a una media di 2,5 punti a partita; senza di lui, la media scende a 1,7 punti. Un dato che certifica il peso specifico del centrocampista nel sistema rossonero.
Il centrocampo scelto per questa sera sarà dunque più orientato al palleggio, soluzione pensata per contrastare il pressing organizzato del Como. Allegri punta su qualità tecnica e gestione del ritmo per sopperire alla mancanza della fisicità e della presenza dominante di Rabiot, decisivo anche nel match d’andata con una doppietta.
La sfida di San Siro rappresenta un banco di prova significativo per il nuovo assetto, chiamato a garantire equilibrio e continuità in un momento delicato della stagione.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...