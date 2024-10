Milan Brugge, alla vigilia del delicatissimo match di Champions League arriva l’importante aggiornamento di formazione su Chukwueze

Siamo arrivati alla vigilia di Milan-Brugge, partita numero tre del girone rossonero di Champions League. Fonseca, a quest’appuntamento, ci arriva con una fiducia ritrovata grazie alla vittoria in casa contro l’Udinese per 1-0.

Chukwueze ha segnato il gol decisivo contro i friulani. Proprio lo stesso nigeriano, come riportato da Fonseca in conferenza stampa, domani sera non partirà titolare nel match contro la squadra belga.