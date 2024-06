Mikautadze Milan, l’attaccante georgiano APRE: «Mi piacerebbe giocare in Italia, spero che…». Le parole del calciatore finito nel mirino del mercato rossonero

Georges Mikautadze, attaccante georgiano finito nel mirino del Milan, ha parlato ai microfoni de La Repubblica del suo futuro. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Me lo auguro, mettermi in mostra era un mio obiettivo. Ma adesso penso solo alla Spagna. Se mi piacerebbe giocare in Italia? Certo, moltissimo. Magari con Kvaratskhelia? Eh, magari. Io e Khvicha siamo davvero una bella coppia, ci integriamo benissimo, ci intendiamo a occhi chiusi. Lui è il nostro trascinatore, il nostro punto di riferimento: sono contento che con il Portogallo si sia sbloccato, dopo le prime due partite era un po’ frustrato perché non era riuscito a esprimersi come avrebbe voluto».