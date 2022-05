Messias spiega: «Non ho partecipato ai festeggiamenti perchè mi sono sentito poco bene»

Junior Messias ha spiegato i motivi della sua assenza durante la festa scudetto del Milan di ieri pomeriggio: le sue parole

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Junior Messias ha dichiarato:

«Siccome mi stanno chiedendo in tanti perché non ero sul pullman per i festeggiamenti: purtroppo non mi sentivo bene e con molto dispiacere non sono riuscito ad andare. Ma adesso sto bene. Grazie a tutti, è davvero fantastico e incredibile tutto questo: Campioni d’Italia! Questo è il posto che merita questo club».