Mertens si ESPONE sull’obiettivo di mercato: «Lui punta a vincere, vederlo in questa squadra mi farebbe piacere». Le dichiarazioni

Dries Mertens è stato un attaccante che al Napoli ha fatto la storia, facendosi amare. Oggi “Ciro” osserva la situazione della squadra di Antonio Conte e dice la sua a La Gazzetta dello Sport, anche sull’obiettivo del mercato Milan Lukaku.

LUKAKU – «Romelu è un grande amico e un ottimo calciatore. Vederlo a Napoli mi farebbe molto, molto piacere, perché con lui puoi puntare a vincere. Se mi ha chiesto una mano per prendere casa? No, penso non abbia bisogno di aiuto…».