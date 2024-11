Mercato Milan, l’ex obiettivo rossonero vede la Serie A! Formula decisa, torna così in Italia

Mercato Milan, Joshua Zirkzee vuole il ritorno in Serie A: contatti fitti con la Juventus, può tornare con la formula del prestito

Il calciomercato Juve è pronto a rompere gli indugi sul fronte nuovo attaccante, con Joshua Zirkzee che sembra essere il prescelto per andare a rinforzare il reparto offensivo della formazione di Thiago Motta.

Il suo feeling con tutto il mondo Manchester United non è mai realmente decollato e così Giuntoli è pronto a provarci già per gennaio. Il calciomercato Milan, vicinissimo all’olandese in estate, appare ormai defilato.