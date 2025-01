Mercato Milan, altro indizio: cosa ha fatto Walker

Mercato Milan, altro indizio su Walker: cosa ha fatto il giocatore in occasione del match di Premier League con il Manchester City

Dopo la vittoria contro il Como, il Milan torna a pensare al mercato. L’arrivo di Conceicao ha dato una spinta positiva, ma i rossoneri cercano ancora qualcosa per sistemare la rosa.

Uno dei nomi più caldi in ottica Milan è Kyle Walker. L’inglese è in rotta con il Manchester City e la Serie A è una possibilità. Il giocatore è fuori dalle gerarchie di Pep Guardiola e non era nemmeno in panchina per il match contro il Brentford.