Mercato Milan, Furlani gela la Juve! Valutazione monstre per Tomori, Giuntoli spiazzato

Mercato Milan, molto alta la valutazione dei rossoneri per quanto riguarda il cartellino di Tomori: Giuntoli e la Juve spiazzati

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan non ha intenzione di fare sconti alla Juve per Tomori:

PAROLE – «Ecco, è lecito immaginare che, qualora il club bianconero non riuscisse a soddisfare le proprie desiderata sui due profili promossi più di altri per rinforzare da subito un reparto rimasto sguarnito dopo il doppio grave infortunio di Bremer e Cabal, a certe condizioni un nome come quello di Fikayo Tomori potrebbe tornare in auge. Nel pieno della sua maturità calcistica, scontento al Milan e desideroso di ritrovare minutaggio e per questo attirabile – magari negli ultimi giorni di gennaio – con una formula simile a quella dell’ex compagno di squadra Pierre Kalulu, passato in agosto alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Soluzione che ovviamente oggi non può far felice più di tanto il Milan, che da un’eventuale cessione vorrebbe ricavare non meno di 25-30 milioni subito e possibilmente senza offrire un altro rinforzo ad una diretta concorrente per i piazzamenti Champions League».