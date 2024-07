Pavlovic Milan, i rossoneri ACCELERANO per il difensore serbo! Spunta la NUOVA OFFERTA del Diavolo al Salisburgo. I dettagli

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, ci sono stati nuovi passi in avanti nella trattativa tra Milan e Salisburgo per quanto riguarda Pavlovic.

Il club rossonero ha già trovato da tempo l’intesa con il difensore serbo e in queste settimane vorrebbe chiudere definitivamente la trattativa per portare il serbo in rossonero. Inoltre, i rossoneri sono saliti a 18 milioni di offerta con bonus che, se raggiunti, porterebbero l’affare complessivo a quota 22.