Mercato Milan, il Liverpool si prepara al post Salah: nel mirino c’è un OBIETTIVO dei rossoneri. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda uno degli obiettivi più caldi del calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco: vale a dire Santiago Gimenez.

Secondo quanto si apprende il nuovo allenatore del Liverpool Slot avrebbe individuato nel messicano (che ha già allenato al Feyenoord) un obiettivo per l’estate nel caso in cui dovesse partire Salah. I Reds hanno già Nunez in rosa, ma Slot potrebbe apportare delle rivoluzioni tattiche.