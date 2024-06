Morata Milan, pronto a TAGLIARSI l’ingaggio pur di tornare in Serie A! Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante che sogna il ritorno alla Juventus

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alvaro Morata, ex obiettivo del mercato Milan, sarebbe disposto a lasciare l’Atletico Madrid per tornare in Serie A nella prossima sessione di calciomercato.

L’attaccante spagnolo sogna il ritorno alla Juventus e sarebbe disposto ad un taglio per favorire l’affare. Inoltre, il calciatore ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro.