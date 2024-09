Mercato Milan, retroscena CLAMOROSO: c’era stato un TENTATIVO per Osimhen. E Ibrahimovic… Cosa è successo

Il Milan negli ultimi giorni di mercato ha fatto un tentativo per Osimhen che era in uscita dal Napoli ed in certa di una nuova squadra. A svelare il clamoroso retroscena è Di Marzio.

A provarci, in particolare, era stato Ibrahimovic che nell’intervista a Sky Sport prima di Milan Liverpool, su precisa domanda, si è lasciato andare ad un sorriso eloquente… Alla fine Osimhen ha scelto il Galatasaray.