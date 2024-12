Mercato Milan, spunta la novità che cambia tutto! Decisione presa, questo il piano per gennaio

Mercato Milan, i rossoneri vogliono regalare almeno un centrocampista a Fonseca nonostante l’imminente rientro di Bennacer

Come riferito dal Corriere della Sera, e in particolare da Carlos Passerini, il calciomercato Milan ha le idee chiare per quanto riguarda la sessione di gennaio:

PAROLE – «Bennacer è un nuovo acquisto perché è un giocatore che prima degli infortuni era centrale per il Milan. Resto dell’idea che il Milan abbia bisogno di rinforzi e credo che qualcosa farà. Credo che a gennaio almeno per quanto riguarda il mediano qualcosa vedremo».