Mercato Milan, Slot parla di Chiesa: «Ha fatto un precampionato difficile. Non penso ad un ritorno suo in Italia»

Mercato Milan, le dichiarazioni rilasciate da Arne Slot su Federico Chiesa e un suo possibile ritorno in Italia dopo appena sei mesi

Momento difficile per Federico Chiesa al Liverpool: l’ex Juve nei Reds al momento non ha ancora trovato spazio e al momento ha giocato appena 78 minuti. Nella conferenza stampa prima della partita con il Brighton il tecnico Arne Slot ha anche risposto a due domande sull’esterno Azzurro e sul suo possibile ritorno in Italia: il Milan è tra le pretendenti.

RITORNO IN ITALIA – «Non ci ho mai pensato. Penso che la prima cosa da fare è rimettersi in forma, poi vedremo dove sarà. Ci sono stati rapporti in Italia, quello che intendevo dire è che ha saltato il precampionato, e nel precampionato ha fatto sessioni a bassa intensità perché doveva allenarsi con tre o quattro giocatori oltre al gruppo. Passare da lì a un campionato ad alta intensità, a uno stile di gioco ad alta intensità, è difficile in generale per ogni giocatore, ma soprattutto se hai avuto un precampionato come questo».

CONDIZIONE FISICA NON OTTIMALE – «Lo sapevamo già da prima, quindi sapevamo che dovevamo stare molto attenti e adattarci dove possibile alle sue esigenze individuali, ma non è stato ancora perfetto, quindi stiamo cercando di trovare il modo giusto per farlo crescere senza sovraccaricarlo, e questo è stato difficile fino ad ora, ma ho piena fiducia che accadrà».