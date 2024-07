Mercato Milan, SFUMA Guirassy: OGGI la firma con questo club! Le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante che piaceva ai rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, il Borussia Dortmund nella giornata odierna ultimerà l’acquisto di Serhou Guirassy, obiettivo del mercato Milan.

L’ormai ex giocatore dello Stoccarda, che ha preferito rimanere in Bundesliga, è arrivato a Dortmund nella giornata di ieri e oggi firmerà come nuovo giocatore del club giallonero fino a giugno 2028. Tutto pronto per le visite mediche e la firma del contratto.