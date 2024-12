Mercato Milan, obiettivo centrocampo: tre nomi nel mirino

Mercato Milan, per gennaio si pensa a un rinforzo in mediana: tre nomi sul tavolo, tutti militanti in Serie A

È tempo di cominciare a pensare al mercato di gennaio in casa Milan. Le prestazioni altalenanti hanno messo sulla graticola Paulo Fonseca, ma anche alcuni giocatori sono in bilico. I tifosi chiedono di più e la società vuole muoversi in tempo per evitare di dover abbandonare i sogni di gloria troppo presto.

Il reparto maggiormente attenzionato dal Milan è quello di centrocampo. Due nomi sono appena stati visionati da vicino dai dirigenti nelle ultime due giornate di Serie A, ossia Morten Frendrup del Genoa e Reda Belahyane del Verona. Ma ai rossoneri piace anche Warren Bondo del Monza.