Mercato Milan, Giorgio Furlani vuole regalare Santiago Gimenez a Sergio Conceicao: spunta il retroscena sulla seconda offerta al Feyenoord

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan avrebbe effettuato un secondo concreto tentativo per cercare di portare a Milanello Santiago Gimenez.

Il problema è che ne è perfettamente consapevole anche il club proprietario del suo cartellino, che sta facendo le barricate per non cederlo già in questa sessione. Al momento, l’offerta del Milan, seppur più alta di 4 milioni di euro rispetto alla prima di 27, non basta a soddisfare le esigenze degli olandesi. Seconda offerta respinta.