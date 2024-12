Mercato Milan, trattativa con Maignan per rinnovo prosegue

Mercato Milan, oltre ad acquisti e cessioni la società si occupa dei rinnovi: il punto su quello di Maignan

Con l’avvicinarsi di gennaio si torna a parlare in maniera insistita di mercato, con le squadre pronte a guardarsi intorno per provare a puntellare le rose. Anche il Milan tiene d’occhio le occasioni per rinforzare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca. Ma non solo.

Il club infatti lavora anche sui prolungamenti dei migliori giocatori già sotto contratto. Fra questi anche quello di Mike Maignan, con cui si sta discutendo del rinnovo ormai da tempo. E l’accordo sembra vicino. Secondo l’esperto Nicolò Schira, il francese firmerà con il Milan fino al 2029 con un ingaggio superiore ai 5 milioni di euro.