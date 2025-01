Mercato Milan, Ricci nome caldissimo! Trattativa impostata, Furlani stacca l’assegno

Mercato Milan, Samuele Ricci nome sempre più caldo per la prossima estate: Furlani pronto a staccare l’assegno. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a chiudere il colpo Samuele Ricci in vista del prossimo giugno.

È attiva anche la pista Samuele Ricci per la prossima estate. Il Milan sta cercando di

bruciare la concorrenza trattando con il Torino e l’entourage del classe 2001, che ha appena

rinnovato fino al 2028; il prezzo, 25 milioni di euro, è in linea con la volontà di entrambe le parti di andare avanti a trattare. La concorrenza non spaventa.