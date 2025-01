Mercato Milan, Kyle Walker, per facilitare il suo trasferimento in rossonero, si è tagliato una parte dell’ingaggio

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sull’arrivo nel calciomercato Milan di Kyle Walker.

Il capitano del City per venire al Milan si è tagliato una parte dei 3 milioni che avrebbe dovuto pagargli il club di Manchester, con il quale. ha vinto ben diciassette trofei. Non sarà disponibile domenica contro il Parma (deve ottenere il permesso di soggiorno) e neppure mercoledì a Zagabria (sarà in lista dall’inizio della fase ad eliminazione diretta della Champions). Da vedere se domani e sabato si allenerà con i compagni per poi tornare in Inghilterra e ottenere i documenti necessari oppure se ripartirà immediatamente. Con Conceiçao ha già parlato e tra idue c’è notevole stima. Walker diventerà il laterale destro titolare del Milan. A lasciargli il posto nella lista Uefa dovrebbe essere Emerson Royal.