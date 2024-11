Mercato Milan, retroscena Kirovski: pazzo di lui, assalto mancato in estate. Clamoroso aneddoto

Mercato Milan, clamoroso retroscena legato a Kirovski: in estate assalto mancato a Nino Marcelli dello Slovan Bratislava. Cosa è successo

Come riferito da Daniele Longo, è spuntato un clamoroso retroscena legato al calciomercato Milan.

Kirovski, braccio destro di Ibra e responsabile di Milan Futuro, stravede per Marcelli e ha insistito molto con lo Slovan Bratislava la scorsa estate per assicurarselo. L’affare è sfumato perché il club slovacco non ha concesso sconti rispetto alla richiesta di 4 milioni. Da capire se in futuro i rossoneri torneranno alla carica.