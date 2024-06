Mercato Milan: quattro OBIETTIVI rossoneri in campo in Spagna Italia! Da Chiesa a Morata, COM’È ANDATA ad Euro 2024

È andata in scena Spagna Italia, valida per la seconda partita di Euro 2024. Sconfitta per 1-0 degli azzurri, nel segno dell’autogol di Calafiori.

In campo quattro obiettivi del mercato Milan: lo stesso Calafiori, sfortunato nell’episodio che ha deciso il match. Poi Chiesa, assolutamente evanescente nell’arco dell’incontro. Di Lorenzo è stato nettamente sovrastato nell’uno contro uno da Nico Williams; lato Spagna, invece, Morata non ha graffiato sotto porta.