Mercato Milan, svolta Pogba! L’ultimo aggiornamento delinea il futuro, la situazione

Mercato Milan, svolta Pogba: nonostante le parole del centrocampista francese la Juve lavora alla risoluzione del contratto

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su Paul Pogba, che nella giornata di ieri è tornato a parlare della sua situazione e soprattutto del suo rientro in campo, previsto per marzo 2025.

Lui vorrebbe farlo con la maglia della Juventus come confermano le sue ultime parole, ma la realtà dei fatti è che il centrocampista non rientra più nei piani del club bianconero: per questo motivo si cercherà di arrivare a un’intesa prima del suo rientro in campo, in modo da permettere al Polpo di trovare in tempo una nuova sistemazione all’estero. Il calciomercato Milan, dopo le parole di ieri del francese, resta sullo sfondo.