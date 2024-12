Mercato Milan, Parisi ma non solo: spunta lui come possibile vice Theo Hernandez

Mercato Milan, Parisi è uno dei nomi per il ruolo di vice Theo Hernandez ma non è il solo: c’è anche Biraghi in lista

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il calciomercato Milan, in vista della sessione di gennaio, sta seguendo anche due piste per il vice Theo Hernandez.

Biraghi è stato offerto al Milan ma la sua prossima destinazione, salvo sorprese, sarà il Napoli di Conte. Parisi può approdare al Como, che lo sta trattando a titolo definitivo. In caso di fumata grigia, occhio al possibile inserimento del Milan.