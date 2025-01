Mercato Milan, spunta Orsolini! Soldi e due contropartite al Bologna, affare caldissimo

Mercato Milan, i rossoneri sono piombati su Orsolini del Bologna: offerti Okafor e Chukwueze come contropartite tecniche

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha dato un importante aggiornamento sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Dopo Walker, il Milan non vuole fermarsi e cerca altri rinforzi per la squadra di Conceiçao. I rossoneri seguono in particolare un profilo per l’attacco, e in attesa di una risposta del Feyenoord per Gimenez, l’attenzione si è spostata anche sulle ali. In questo senso Riccardo Orsolini rappresenta un vero e proprio obiettivo del club, che già la scorsa settimana ha provato a strapparlo al Bologna con un’offerta di 18 milioni di euro più il cartellino di Okafor, trovando però il muro degli emiliani. Il Milan ha però intenzione di insistere, aumentando a 20 milioni la parte economica e inserendo anche il prestito di Chukwueze per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe al numero 7 dei rossoblù».