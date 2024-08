Mercato Milan, occhi sul PUPILLO di Fonseca! Può essere l’ULTIMO innesto dei rossoneri: Ibrahimovic a lavoro sul trequartista

Il mercato Milan potrebbe non essere ancora finito. Non solo le attenzioni su Manu Kone per il centrocampo in caso di cessione di Bennacer, ma i dirigenti rossoneri sono a lavoro per accontentare Paulo Fonseca. Stanno seguendo con grande attenzione uno dei pupilli del tecnico portoghese.

Si tratta di Yusuf Yazici, trequartista/attaccante, attualmente svincolato ma che è stato allenato da Fonseca ai tempi del Lille. Sulle sue tracce anche il Nizza, ma per il momento si parla di semplici sondaggi. L’indiscrezione arriva dalla Turchia, da Sporx.