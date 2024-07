Mercato Milan, DUE gli obiettivi in difesa! Arriverà uno di LORO, c’è l’ok di Fonseca

Mercato Milan, sono due gli obiettivi principali per la difesa della prossima stagione: Kiwior o Diogo Leite per Fonseca

Come riportato da Tuttosport, al momento nel calciomercato Milan sono due i principali obiettivi per la difesa in sostituzione di Simon Kjaer.

I rossoneri stanno tenendo caldi i contatti con l’Arsenal per Kiwior (sul quale è forte anche la Juve come alternativa a Calafiori) e Diogo Leite dell’Union Berlino. Per entrambi c’è l’ok di Paulo Fonseca: potrebbero arrivare anche entrambi se dovesse partire uno tra Tomori o più probabilmente Thiaw.