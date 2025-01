Mercato Milan, c’è un nome nuovo per l’attacco: l’obiettivo gioca in Spagna nel Siviglia e i rossoneri starebbero studiando come agire

Le ultime sul calciomercato Milan riportate da Luca Marchetti suggeriscono un interesse dei rossoneri per Lukebakio del Siviglia, su cui gli occhi erano giunti già nelle scorse settimane.

PAROLE – “Molto attivo anche il Milan: intanto tutto fatto per Walker: operazione in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Ma non è finita qui naturalmente, i rossoneri vogliono cambiare pelle in questo mercato invernale. In attacco si continua a lavorare con grande intensità per Gimenez del Feyenoord, ma le condizioni di uscita degli olandesi restano molto alte. Ieri il ragazzo ha fatto una doppietta e ha indicato lo stemma del Feyenoord mimando “io rimango qui”. Poi nel post partita però non ha confermato, anzi. Ha detto: “siamo nelle mani di Dio”. E’ per questo che resiste anche il nome di Lukebakio del Siviglia. Fronte uscite: sempre sul mercato Emerson Royal (ma l’infortunio di ieri sera potrebbe avere ripercussioni), il Fenerbahce invece avendo chiuso per Skriniar, non insiste più per Pavlovic”.