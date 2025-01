Mercato Milan, Rashford all’angolo! Deve lasciare il Manchester United, club adirato per due motivi

Mercato Milan, Marcus Rashford ai ferri corti col Manchester United: ecco i motivi che lo obbligano a lasciare il club inglese

Come riportato da calciomercato.com, questi sono i motivi che fanno essere ottimista il calciomercato Milan su Marcus Rashford:

PAROLE – «Marcus Rashford e il Milan, una pista ancora viva per il mercato di gennaio con i rossoneri che fiutano la possibilità di portare in Italia l’attaccante classe 1997, in rotta con il Manchester United. Ma come si è arrivati a questa rottura? Un solo giocatore britannico può arrivare al Diavolo in questa finestra di mercato e per questo la dirigenza milanista sta ponderando su quale dei due esuberi di Manchester puntare, se il difensore del City Kyle Walker o appunto Rashford, sempre più ai ferri corti con i Red Devils. Questioni tecniche ma non solo, anche interviste fuori programma che hanno mandato su tutte le furie Ruben Amorim, nuovo allenatore dello United. E una 12 ore di tequila poco gradita dal club».