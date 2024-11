Mercato Milan, il Monza ha deciso il futuro di Maldini: cosa filtra per gennaio sul figlio di Paolo. La situazione del classe 2001

Maldini ha attirato l’attenzione di Atalanta, Inter, Juventus e soprattutto Fiorentina, ma il Monza non ha intenzione di vendere nel mercato di gennaio il figlio di Paolo cresciuto nel Milan.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport spiegando che le clausole da 12 e 15 milioni non saranno valide per la prossima sessione di mercato. E il Monza non ha intenzione di ascoltare offerte per il classe 2001, considerato come un punto di riferimento per Nesta.