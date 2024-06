Mercato Milan, Moncada scatenato: BLITZ a Londra per questi due giocatori! Le ULTIME sulle strategie rossonere

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata sul blitz effettuato da Moncada in Inghilterra per il calciomercato Milan. Il dt rossonero si è recato a Londra per trattare due calciatori in particolare.

Da un lato il Diavolo lavora al possibile affare Broja, attaccante del Chelsea che potrebbe diventare un’opportunità in parallelo a Zirkzee. Per la fascia destra invece l’obiettivo e Cash dell’Aston Villa, che si giocherebbe eventualmente in rossonero il posto con Calabria.