Mercato Milan, l’Inter insiste per Belahyane: il Verona ha fissato il prezzo del cartellino per acquistare il centrocampista

Da giorni ormai si parla con una certa insistenza del possibile passaggio dell’obiettivo del Milan Belahyane all’ Inter. Il giocatore marocchino (nato ad Aubervilliers, ma che gode anche del passaporto francese) sta facendo benissimo in Serie A, tanto da essere diventato in pochissimo tempo uno dei migliori effettivi della propria squadra.

Come naturale che sia dunque, in un men che non si dica sono aumentate le voci inerenti al futuro del calciatore, con numerosi club che si ventila essere interessate al suo cartellino. A tal proposito, novità importanti le svela calciomercato.com che riporta come il prezzo del talento si aggiri intorno agli 8/10 milioni di euro.