Mercato Milan, TUTTO fatto per Hummels! Sbarca in Italia e FIRMA con loro, contratto PRONTO

Mercato Milan, tutto fatto per Hummels: sbarca oggi in Italia e firma un contratto di un anno con la Roma. I dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mats Hummels, accostato anche al calciomercato Milan, sbarcherà in Italia oggi per firmare un contratto di un anno con la Roma.

PAROLE – «Hummels ha scelto i giallorossi, con cui si legerà per un anno con opzione per il secondo a 2,5 milioni di euro più bonus. Il calciatore sarà oggi a Roma per le visite mediche e per la firma. La rosea scrive che è stato decisivo l’intervento di De Rossi, che ha convinto il calciatore».